Martusciello su Giosy Romano: "Su di lui l’intesa è a un passo". Centrodestra verso la scelta del candidato in Campania

omanoIl centrodestra sembra sempre più vicino a una decisione definitiva sul candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Campania. A confermare l’orientamento è Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, che ha indicato Giosy Romano come il profilo civico più forte tra quelli valutati dalla coalizione.

Martusciello: “Romano ha radici nel centrodestra”

In un’intervista a Telese, Martusciello ha dichiarato:

“Giosy Romano resta il candidato più forte tra i civici sondati. Ha una storia all'interno del centrodestra e, anche se ha votato Fratelli d’Italia alle ultime Europee, è un candidato gradito a Forza Italia.”

Un'apertura chiara, che conferma il clima di dialogo tra le anime della coalizione e rafforza l’ipotesi della candidatura unitaria di Romano.

“L’intesa è davvero a un passo”

Martusciello ha poi aggiunto:

“Su questo nome penso che l’intesa sia davvero a un passo.”

Un segnale forte, che fa presagire una chiusura imminente dell’accordo nel centrodestra campano, con Romano in pole position per sfidare il centrosinistra alle urne.

Chi è Giosy Romano: profilo civico con esperienza amministrativa

Giosy Romano, avvocato e sindaco di Brusciano in passato, è noto per il suo profilo civico con radici nel centrodestra. Il suo nome circola da settimane come possibile candidato alla presidenza della Regione Campania, apprezzato da più forze della coalizione per il suo equilibrio e il legame con i territori.