Martusciello (FI): "La Campania deve uscire dal piano di rientro sanitario" Il segretario regionale accusa il Ministero della Salute

Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, torna a incalzare il Governo sul fronte sanitario. In una nota diffusa in mattinata, Martusciello ha chiesto che la Campania esca immediatamente dal piano di rientro della sanità, denunciando una decisione del Ministero della Salute che considera “ingiustificata” e “inaccettabile”.

“Abbiamo seguito tutto il percorso con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha espresso giudizi positivi. Non comprendiamo questa decisione del Ministero della Salute”, ha dichiarato Martusciello.

La Campania resta sotto piano di rientro: la reazione politica

Nonostante anni di risanamento e indicatori migliorati, il Ministero della Salute ha deciso di non autorizzare l’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Si tratta di una misura straordinaria in vigore dal 2007, che impone vincoli di spesa e controllo centrale per le Regioni con deficit sanitari.

Martusciello ha parlato di “disparità di trattamento” rispetto ad altre Regioni che avrebbero beneficiato di una valutazione più favorevole, annunciando la mobilitazione dei parlamentari campani di Forza Italia per chiedere “rispetto e una rivalutazione del giudizio”.

Piano di rientro sanitario: cos'è e perché conta

Il piano di rientro sanitario è uno strumento previsto per Regioni con disavanzi significativi nella gestione della sanità pubblica. Rimanere sotto questo regime significa avere meno autonomia decisionale, vincoli stringenti su assunzioni, investimenti e spesa sanitaria, oltre a un'immagine penalizzante agli occhi dei cittadini e degli operatori del settore.

L’uscita dal piano rappresenterebbe, per la Regione Campania, un segnale di ritorno alla normalità, ma anche la possibilità di programmare la sanità in maniera più flessibile, con maggiore responsabilità locale.

Martusciello: “Sanità tema cruciale, serve rispetto istituzionale”

Il segretario azzurro ha sottolineato come la sanità sia un “tema cruciale” per milioni di cittadini campani. “Non possiamo accettare che la nostra Regione venga trattata con un metro diverso. Serve trasparenza nelle valutazioni e coerenza con i risultati raggiunti. La Campania - ha aggiunto - chiede rispetto e parità di trattamento”.

La partita si sposta in Parlamento

Fulvio Martusciello ha concluso annunciando che mobiliterà i parlamentari campani di Forza Italia per avviare una pressione politica sul Ministero della Salute. L’obiettivo: aprire un confronto istituzionale e ottenere la revisione della decisione.