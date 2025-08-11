Nuove convergenze su candidatura Leone Melillo a presidente Regione Campania Il noto docente ha già realizzato un "patto di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania

Un nuovo "modello" di Regione, che crede nella cooperazione internazionale e, quindi, in scelte mirate di politica economica, per favorire progresso scientifico, tecnologico ed occupazione, starebbe facendo emergere convergenze sul suo nome.

Leone Melillo, che ha già realizzato, con un progetto di ricerca, un "patto di amicizia e collaborazione" tra Italia ed Albania, ora è impegnato a Buenos Aires, nella realizzazione di un nuovo progetto di ricerca che realizzi, anche in questo caso, un "patto di amicizia e collaborazione", da proporre a Javier Milei.

Un progetto che si avvale, in questo caso, del fondamentale apporto del Rettore Enrique Del Percio e del Davide Ciuna.

Scelte che credono nelle politiche territoriali, legate alla cooperazione internazionale, per delineare un nuovo "modello" di Regione, ente locale.