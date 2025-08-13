Sanità in Campania: Martusciello avverte "sul piano di rientro rischio suicidi" Una crisi sanitaria ed economica

A pochi giorni da Ferragosto, scoppia l’allarme sulla sanità campana. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, ha lanciato un duro monito: “Sul piano di rientro c’è il rischio che ci siano suicidi, con famiglie ridotte sul lastrico per colpa del mancato rientro”.

Secondo Martusciello, la situazione economica nel settore sanitario è drammatica e richiede un intervento immediato del Ministero della Salute per sbloccare la Campania dal piano di rientro.

Gli operatori sanitari tra passione e difficoltà

Durante un incontro con operatori del settore sanitario, Martusciello ha raccolto testimonianze di grande dedizione, ma anche di stipendi non pagati e ritardi nei pagamenti alle aziende che, pur lavorando regolarmente, si trovano in grave difficoltà.

Il nodo del piano di rientro

Il piano di rientro, nato per contenere la spesa sanitaria regionale e rientrare dal deficit, sta secondo Martusciello generando effetti collaterali devastanti: mancato pagamento degli stipendi; aziende sanitarie in sofferenza; crescente disagio sociale ed economico; rischio di gravi conseguenze psicologiche per famiglie e lavoratori.

L’appello al Ministero della Salute

Martusciello ha denunciato quello che definisce un vero e proprio “ostracismo” da parte del Ministero, chiedendo un confronto immediato:

“Il ministro ha il dovere di ascoltarci. La Campania deve uscire dal piano di rientro.”