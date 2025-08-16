"Manfredi sembra Telè Santana. Si racconta che l'allenatore del Brasile ai Mondiali del 1982 rimase talmente scioccato dall'eliminazione ad opera dell'Italia che rivedeva continuamente la cassetta di quella partita sperando che il risultato cambiasse. E invece naturalmente finiva sempre 3 a 2 per l'Italia. Manfredi fa lo stesso: presenta ricorsi ovunque per ribaltare una partita, quella del San Carlo, che finirà sempre 3 a 2". Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
Teatro San Carlo, Martusciello: "Manfredi come Telè Santana"
"Il ct del Brasile rivedeva partita con l'Italia sperando risultato cambiasse: finirà sempre 3 a 2"
Napoli.