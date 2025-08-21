Muscarà: "Altro che capitale dello sport a Napoli" La consigliera: "Mancano impianti, piscine e spazi per i giovani"

"Il sindaco Manfredi si vanta di portare gli Europei di pallavolo maschile in Piazza del Plebiscito per confermare Napoli come ‘capitale dello sport’. Ma di quale capitale stiamo parlando? Napoli non ha un vero palazzetto dello sport, non ha piscine pubbliche accessibili, non ha piste ciclabili sicure per i bambini, non ha spazi adeguati per chi pratica sport non agonistico, né aree per i ragazzi che vogliono fare attività semplici come andare sullo skateboard.

Gli impianti esistenti sono fatiscenti o chiusi, e il glorioso Mario Argento – l’ex palazzetto dello sport di Fuorigrotta - è morto da oltre 40 anni e ancora non risuscita, mentre il Comune continua a parlare di grandi eventi e passerelle mediatiche.

Costringere la città a giocare partite internazionali per strada, trasformando una piazza in un palazzetto improvvisato, non è un vanto ma la fotografia del fallimento politico e amministrativo di chi governa Napoli.



Prima di vendere Napoli come capitale dello sport con eventi spot, bisognerebbe ridare agli sportivi napoletani spazi dignitosi in cui allenarsi, piscine pubbliche in cui nuotare, impianti sicuri e accessibili dove i giovani possano crescere e formarsi.

Finché non si restituirà un vero Palazzetto dello Sport a Napoli, il sindaco eviti di parlare di capitale dello sport: gli sportivi napoletani sanno bene, ogni giorno, in quali condizioni sono costretti ad allenarsi.”