Lega Napoli Capitale: "Asl spaventata dalle nostre denunce" "Senza di noi, la città sarebbe rimasta ostaggio di topi, blatte e zanzare killer"

"Dopo mesi di inerzia e silenzi, l’Asl Napoli 1 è stata smascherata e costretta a intervenire. Solo grazie alla battaglia della Lega/Napoli Capitale – fatta di esposti alla Procura e alla Corte dei Conti, segnalazioni raccolte dai cittadini e manifesti 6x3 affissi in tutta la città parte ora una derattizzazione tardiva e fuori tempo massimo. Senza di noi, Napoli sarebbe rimasta ostaggio di topi, blatte e zanzare killer". Lo scrive in una nota Lega Napoli Capitale.

"La verità è semplice: se l’Asl si muove è perché noi l’abbiamo inchiodata alle sue responsabilità. Siamo stati in trincea anche ad agosto per difendere i napoletani. Abbiamo fatto ciò che istituzioni e comune non hanno voluto fare: lo dimostrano le decine e decine di segnalazioni che ogni giorno, via mail e via pec, abbiamo inviato all’assessore comunale, all’Asl, a Napoli Servizi e all’Abc. Le ricevute sono già a disposizione di corte dei conti e procura. Alla fine, si sono arresi!

I nostri esposti non saranno ritirati: i responsabili devono pagare. Questa è la politica vera: non chiacchiere, ma risultati concreti per i cittadini".