San Carlo, Manfredi: "Autonomia del Teatro valore irrinunciabile" Il sindaco assicura: Le attività artistiche del Teatro non corrono alcun rischio

Dopo circa un'ora dall'inizio della riunione del Consiglio di indirizzo sul San Carlo, convocata per oggi, il sindaco Gaetano Manfredi e la delegata di Città metropolitana Maria Grazia Falciatore hanno lasciato l'incontro. I rappresentanti di governo e regione ribadiscono il sì al nuovo sovrintendente nominato dal ministro Giuli. Domani il Tribunale civile si esprimerà sul primo ricorso presentato dal sindaco, il 3 settembre toccherà al Tar. Il sindaco ribadisce la volontà di andare avanti con la procedura per "tutelare l'autonomia del San Carlo".

La nota del sindaco Manfredi

Durante la riunione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, il presidente Gaetano Manfredi ha reso noto l'esistenza di un contenzioso, relativamente alle nomina del dottor Fulvio Macciardi in qualità di Sovrintendente del Teatro. Sono infatti pendenti, dinanzi sia al giudice civile che al giudice amministrativo, due ricorsi circa la legittimità della nomina di Macciardi.

In attesa dei pronunciamenti, il presidente Manfredi ha comunque manifestato la volontà di compiere gli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico del sovrintendente. "Il tentativo di tre membri del Consiglio di Indirizzo di ripetere la procedura di individuazione del sovrintendente, nonostante la presenza del contenzioso, è inaccettabile dal punto di vista giuridico e amministrativo. Va chiarita, in nome della trasparenza, la legittimità della nomina", ha premesso il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione San Carlo, Gaetano Manfredi.

"Le attività artistiche del Teatro non corrono alcun rischio, mi sento quindi di poter rassicurare i lavoratori e le compagnie impegnate nella prossima stagione. Il Teatro San Carlo merita una guida autorevole ed autonoma che possa garantire gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni. L'autonomia della Fondazione San Carlo è un valore irrinunciabile da tutelare", ha aggiunto Manfredi.