Leone Melillo: "La politica al centro, passando anche per Rotondi e Mastella"

Si avverte la necessità di un programma condiviso per le prossime elezioni regionali in Campania, da contrapporre all'intesa, già contraddetta nelle sue premesse: il partito democratico ed il partito 5 stelle hanno dimostrato anche durante l'ultima consiliatura regionale di non avere una visione programmatica comune.
Non sarà certo l'elezione di Piero De Luca a segretario regionale del partito democratico a cambiare questa prospettiva.
Serve un’alternativa per un nuovo modello regionale, aperto anche all'internazionalizzazione, che su base programmatica affronti e risolva i tanti problemi che assillano la Regione Campania. In tal senso sembra opportuno anche un coinvolgimento di Gianfranco Rotondi e Clemente Mastella".
Lo afferma Leone Melillo, presidente dell’associazione internazionale Philosophy of Human Rights.
"Solo alcune idee programmatiche. Per la sanità, assume rilevanza il programma mattone internazionale Salute (ProMIS), approvato su proposta del Ministero della Salute nella Conferenza Stato Regioni, che rappresenta la naturale evoluzione del progetto mattone Internazionale (Pmi), nato per rispondere all‘esigenza di portare la sanità delle regioni in Europa e l’Europa nei sistemi sanitari delle regioni italiane.
L'internazionalizzazione delle imprese può comportare, inoltre, un’espansione delle attività economiche dell’azienda oltre i confini nazionali, penso anche all’Albania ed all’Argentina. Possono essere rilevanti, al riguardo, anche le vendite all'estero, le partnership internazionali, le apertura di sedi, per cogliere opportunità di mercato".