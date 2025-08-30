Europa Verdi: Visone annuncia la sua candidatura al consiglio regionale L'annuncio. "Ecco il motivo della mia scelta"

Porto avanti questa sfida con la convinzione che la politica debba tornare a essere vicina ai cittadini, alla difesa dei diritti e alla tutela del nostro territorio”. Con queste parole Rosario Visone, Coportavoce regionale di Europa Verde Campania, è di fatto ufficialmente in campo per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.



Economista, dottore di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese con specializzazione in Management Sportivo, Rosario Visone unisce un solido percorso accademico a un impegno costante nella rappresentanza studentesca e nelle istituzioni. È stato Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), membro del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e consigliere nel C.d.A. dell’ADISU Parthenope, contribuendo alla promozione del diritto allo studio.



Nel corso della sua carriera politica e civile ha ricoperto l’incarico di Assessore alle Politiche giovanili, Tutela del consumatore, E-Government e Promozione del territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli. Attualmente, oltre al ruolo di Coportavoce regionale di Europa Verde Campania, è Consigliere nazionale della Società Italiana per il Dottorato di Ricerca e Responsabile regionale di un sindacato scuola.



Ha cofondato Radio MayDay ed è editore di Campania Focus, un magazine televisivo regionale che dà voce a battaglie sociali, ambientali e civili.



“La mia candidatura nasce dall’ascolto e dall’esperienza maturata negli anni in contesti diversi: università, istituzioni, sindacato e associazioni. Oggi più che mai serve una politica che sappia affrontare la transizione ecologica, rilanciare l’istruzione e sostenere i giovani che costruiscono il futuro della Campania”, ha dichiarato.