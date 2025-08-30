Porto avanti questa sfida con la convinzione che la politica debba tornare a essere vicina ai cittadini, alla difesa dei diritti e alla tutela del nostro territorio”. Con queste parole Rosario Visone, Coportavoce regionale di Europa Verde Campania, è di fatto ufficialmente in campo per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.
Economista, dottore di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese con specializzazione in Management Sportivo, Rosario Visone unisce un solido percorso accademico a un impegno costante nella rappresentanza studentesca e nelle istituzioni. È stato Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), membro del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e consigliere nel C.d.A. dell’ADISU Parthenope, contribuendo alla promozione del diritto allo studio.
Nel corso della sua carriera politica e civile ha ricoperto l’incarico di Assessore alle Politiche giovanili, Tutela del consumatore, E-Government e Promozione del territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli. Attualmente, oltre al ruolo di Coportavoce regionale di Europa Verde Campania, è Consigliere nazionale della Società Italiana per il Dottorato di Ricerca e Responsabile regionale di un sindacato scuola.
Ha cofondato Radio MayDay ed è editore di Campania Focus, un magazine televisivo regionale che dà voce a battaglie sociali, ambientali e civili.
“La mia candidatura nasce dall’ascolto e dall’esperienza maturata negli anni in contesti diversi: università, istituzioni, sindacato e associazioni. Oggi più che mai serve una politica che sappia affrontare la transizione ecologica, rilanciare l’istruzione e sostenere i giovani che costruiscono il futuro della Campania”, ha dichiarato.
Europa Verdi: Visone annuncia la sua candidatura al consiglio regionale
L'annuncio. "Ecco il motivo della mia scelta"
Europa Verde Campania scioglie la riserva...
Porto avanti questa sfida con la convinzione che la politica debba tornare a essere vicina ai cittadini, alla difesa dei diritti e alla tutela del nostro territorio”. Con queste parole Rosario Visone, Coportavoce regionale di Europa Verde Campania, è di fatto ufficialmente in campo per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.