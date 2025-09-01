Caregiver, Ciarambino: invece dei proclami elettorali si agisca subito L'appello del vice presidente del consiglio regionale della Campania

«Ho letto i proclami e le grandiose promesse elettorali sui caregiver di Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali e non posso restare in silenzio, dato che mi batto per questi invisibili da anni e conosco la sofferenza di tante donne e uomini che hanno dovuto rinunciare alla loro vita lavorativa e sociale per assistere familiari disabili, nell'abbandono totale da parte dello Stato. Martusciello e co. spiegassero ai milioni di caregiver come mai si ricordano di loro solo adesso, in prossimità delle elezioni regionali mentre nonostante siano al Governo da tre anni non hanno finora approvato alcuna legge che finalmente istituisca e riconosca la figura del caregiver familiare - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Capisco la campagna elettorale, ma non sulla pelle di chi già vive la fatica quotidiana di assistere familiari non autosufficienti senza il minimo riconoscimento. Da anni ho pronta una mia proposta di legge alle Camere che mira a valorizzare il lavoro di cura non retribuito svolto dai familiari che assistono persone non autosufficienti, prevedendo un'indennità per chi assume il ruolo di caregiver a tempo pieno, l'accredito dei contributi figurativi ai fini pensionistici e il riconoscimento dell’attività come competenza certificata. Invece di fare proclami e di attendere le prossime elezioni regionali, se realmente c'è la volontà, Martusciello faccia propria la mia proposta e la faccia approvare subito in Parlamento. Tutto il resto è solo fuffa elettorale» conclude Ciarambino.