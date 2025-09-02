Sanità, Nappi e Scotto: basta prese in giro da Asl e Regione "Ripristinare subito idroambulanza per Procida"

“Non c’è limite alla incapacità e alla falsità di chi gestisce la sanità in Campania. E come se non bastasse, alla negazione del diritto alla salute, si aggiunge pure la presa in giro, questa volta nei confronti dei cittadini isolani.

Nelle scorse ore l’Asl Napoli 2 Nord, con i soliti toni trionfalistici alla De Luca, ha annunciato il varo della idroambulanza per l’isola di Ischia, che, secondo l’Azienda sanitaria, andrebbe ad affiancare il mezzo di soccorso dedicato a Procida.

Questi signori però fanno finta di non sapere che sono anni che l’isola di Procida non può più contare sull'idroambulanza, mezzo fondamentale in caso di emergenze e per salvare vite umane! Si vergognino.

Presenteremo apposita interrogazione in Consiglio regionale per chiedere l’immediato ripristino del servizio per i cittadini procidani, quanto alla Regione e alle Asl - solo meri avamposti del sistema del ‘cacicco’ -, che negli ultimi dieci anni hanno ridotto il diritto alla salute ad elemosina, abbiano almeno la decenza di smetterla con le balle.

Per fortuna, tra pochi mesi, quando governeremo la Campania e ricostruiremo la sanità dalle fondamenta, saranno soltanto un drammatico ricordo…”. Lo denunciano, in una nota congiunta, Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, e Michele Scotto, coordinatore Lega isola di Procida.