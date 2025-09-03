Pd Campania, Piero De Luca presenta la candidatura alla segreteria “Ora difendiamo il lavoro portato avanti in questi anni in Regione”

Il deputato del Pd, Piero De Luca annuncia di aver depositato le firme per la candidatura alla carica di segretario regionale del partito in Campania. Si tratta di una candidatura unitaria, che rappresenta, dice l'esponente dem, un "atto di responsabilità e maturità politica della nostra comunità democratica, che ha scelto di evitare divisioni e concentrare le proprie energie sugli obiettivi strategici prioritari da raggiungere, nell'interesse del partito e soprattutto dei nostri cittadini". Il figlio del governatore campano indica tre punti principali "da cui intendiamo ripartire in questa fase". Il primo: "Difendere e valorizzare i risultati importanti raggiunti in dieci anni di governo regionale in settori fondamentali come sanità, lavoro, politiche sociali, ambiente, agricoltura, infrastrutture, trasporti, scuola, università, cultura e turismo, pari opportunità per tutte e tutti".

Ancora: "Elaborare una piattaforma programmatica ambiziosa per fissare traguardi ancora più avanzati, nell'interesse dei nostri cittadini". Infine: "Costruire, sulla base di un programma serio e condiviso, un'alleanza ampia con il Movimento 5 Stelle e le altre forze politiche e civiche del campo progressista, per confermare la guida della Regione ed impedire che la Campania venga consegnata a una destra che ha dimostrato incapacità di governo a livello locale e nazionale".