Teatro San Carlo, dal Tribunale civile stop alla nomina bis di Macciardi La decisione arriva dopo che ieri un altro giudice aveva respinto il primo ricorso

La settima sezione civile del Tribunale di NapoliI ha sospeso l'efficacia e l'esecuzione della deliberazione assunta il 26 agosto scorso con la quale si era proceduto, da parte di tre componenti del Consiglio di indirizzo della fondazione Teatro San Carlo, alla nomina bis di Fulvio Macciardi a soprintendente.

La magistrata Livia De Gennaro, accogliendo il ricorso presentato dal sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, ha fissato un'udienza alle 11 del 23 settembre prossimo per la comparizione delle parti.

Ieri un altro giudice aveva respinto il primo ricorso

Questa decisione arriva il giorno dopo quella di un altro giudice che aveva invece rigettato il primo ricorso presentato da Manfredi contro la delibera del Consiglio di indirizzo, dello scorso 4 agosto, da cui era scaturito il decreto del ministro della Cultura Giuli, relativo alla nomina di Macciardi.