Inflitrazioni criminali, il Governo scioglie il consiglio comunale di Marano Il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle comprovate ingerenze da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e l'attribuzione della gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi, a una commissione straordinaria". E' quanto si legge nella nota stampa del Consiglio dei ministri, nel corso del quale è arrivato il provvedimento che riguarda il municipio partenopeo.