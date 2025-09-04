"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle comprovate ingerenze da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e l'attribuzione della gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi, a una commissione straordinaria". E' quanto si legge nella nota stampa del Consiglio dei ministri, nel corso del quale è arrivato il provvedimento che riguarda il municipio partenopeo.
Inflitrazioni criminali, il Governo scioglie il consiglio comunale di Marano
Il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri
Marano di Napoli.