Critiche a Fico, consigliere Paipais espulso dalla lista "Manfredi sindaco" Cammarota: Napoli modello nazionale, chi non la condivide è fuori dal nostro progetto politico

"Le dichiarazioni del consigliere Demetrio Paipais, sono del tutto inaccettabili e incompatibili, senza ulteriori possibilità di equivoco, con la sua permanenza nella lista Manfredi Sindaco". E' quanto afferma la coordinatrice cittadina della lista "Manfredi Sindaco", Angela Cammarota, che non ha perdonato le critiche dell'esponente di maggioranza al candidato governatore del campo largo a Palazzo Santa Lucia.

"Il sindaco Gaetano Manfredi, quattro anni fa, ha immaginato e poi realizzato l'idea del campo largo, inclusivo e aperto a forze progressiste e riformiste. Una visione praticata con grandi risultati a Napoli, divenuta modello nazionale su vari dossier. Un modello quindi da replicare virtuosamente anche in Regione Campania con il contributo di tutti puntando sulla candidatura autorevole e coerente di Roberto Fico. Il gruppo comunale che fa capo al sindaco Manfredi - conclude Cammarota - si adopera su questa linea, chi non la condivide si pone automaticamente fuori dal nostro perimetro".