Simeone: "De Luca cerca la polemica e non il confronto" "Invece di esprimere giudizi affrettati chiarisca i punti essenziali"

"Sarebbe auspicabile che il Presidente uscente Vincenzo De Luca volesse contribuire, insieme a tutti noi — uomini e donne del centrosinistra campano — alla definizione condivisa dei punti programmatici per il rinnovamento della Regione Campania, accanto al candidato Presidente Roberto Fico. Un gesto di responsabilità e apertura, nel rispetto del percorso comune. Lo inviterei a chiarire i punti che ha indicato come essenziali per garantire la continuità amministrativa, ricordando che il suo partito è già parte integrante della coalizione e che, con il giovane De Luca, segretario regionale in pectore, parteciperà alla stesura del programma, auspicando che tra le priorità vi siano scelte che salvaguardino l'equilibrio territoriale, secondo una visione regionale inclusiva, che possa valorizzare Napoli, la sua città metropolitana e le altre Province".

Lo scrive, in una nota, Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della prima Commissione consiliare Napoli "L'esempio del nuovo stadio di Salerno, finanziato con 120milioni di euro senza un piano condiviso a livello regionale rappresenta un modello da superare. Le recenti dichiarazioni del Presidente a La7, ancora una volta, sembrano più orientate alla polemica che al confronto. Il centrosinistra è una comunità ampia e articolata, che ha sostenuto anche lui in passato, e che oggi è chiamata a costruire il rinnovamento con serietà e rispetto. Se davvero vogliamo superare la "politica politicante", iniziamo dai contenuti. E invece di esprimere giudizi affrettati sul nuovo giorno, attenderei prima, come direbbe il grande Eduardo: "Adda passà 'a nuttata", conclude Simeone.