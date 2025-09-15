Roberto Fico e le Regionali: "serve un incontro con Vincenzo De Luca" Il campo largo si mobilita

Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, ha convocato un vertice del campo largo per costruire un programma di governo condiviso. L’obiettivo è mettere insieme le forze del centrosinistra, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, per definire temi, contenuti e progetti per i prossimi anni in Regione.

La dialettica con De Luca

Nonostante la convocazione del tavolo, resta aperta la questione dei rapporti con l’attuale governatore Vincenzo De Luca. Gli attacchi di De Luca verso la candidatura di Fico sono ormai quotidiani e rappresentano una sfida per il centrosinistra.

Piero De Luca, figlio del governatore, si trova al centro della trattativa: deve mediare tra il padre, critico della candidatura, e il candidato presidente. Come ha dichiarato, "tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico c'è una dialettica fisiologica", ma toccherà a lui favorire un confronto concreto.

Il vertice del campo largo

Il vertice convocato da Fico mira a definire un programma comune tra le forze politiche del centrosinistra. L’obiettivo è discutere in modo dettagliato temi, obiettivi e progetti, creando una base solida per la campagna elettorale.

Un esponente democratico sottolinea l’urgenza di un incontro tra Fico e De Luca: "Non è possibile andare avanti così, facendo finta di nulla ad ogni accusa". Nel Movimento 5 Stelle, intanto, vige la linea del silenzio, in attesa di sviluppi.

La sfida per il centrosinistra

Il vero nodo resta la necessità di un dialogo tra il candidato e l’attuale governatore. Senza questo confronto, il percorso verso le elezioni regionali rischia di essere più complicato. Tuttavia, la convocazione del tavolo programmatico rappresenta un primo passo verso un accordo politico condiviso.