De Luca e Fico al Duomo per San Gennaro senza alcun saluto Tensione in vista delle Regionali

Durante le celebrazioni di San Gennaro nel Duomo di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, Roberto Fico, erano entrambi presenti. Nonostante l’occasione festiva e il prodigio della liquefazione del sangue del Santo patrono, i due politici non si sono incontrati né salutati, confermando le recenti tensioni politiche.

La Celebrazione di San Gennaro

Fico è arrivato per primo al Duomo, prendendo posto in seconda fila vicino all’altare, accanto all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. De Luca, invece, si è recato con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’arcivescovo Battaglia nella Cappella del Tesoro, dove è custodita la teca con il sangue di San Gennaro.

Assenza di Contatto tra i Due Leader

Durante la cerimonia eucaristica, i due non si sono mai incrociati. De Luca si è seduto accanto al sindaco Manfredi sulla piccola tribuna riservata alle autorità, mentre Fico è rimasto tra i fedeli. Al termine della funzione, hanno lasciato la cattedrale da uscite differenti, evitando qualsiasi forma di saluto.

Contesto Politico e Polemiche Recenti

Il mancato contatto avviene dopo giorni di dichiarazioni polemiche da parte di De Luca nei confronti di Fico. La situazione riflette le tensioni politiche in Campania, soprattutto in vista delle elezioni regionali, dove lo scontro tra il centrosinistra e il governatore uscente resta evidente anche in contesti pubblici e simbolici come le festività religiose.