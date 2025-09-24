"Alle Regionali ci sarò, centrosinistra apatico. Aree interne siano centrali" Clemente Mastella a tutto campo verso l'appuntamento elettorale

Regionali, i turbamenti di centrodestra e centrosinistra analizzati da Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, leader di Noi di Centro, sarà in campo, pronto a dare il suo contributo ma altrettanto deciso a perorare la causa delle tanto bistrattate aree interne.

Il centrodestra prende tempo sul candidato presidente, sintomo, per Mastella, di una difficoltà nel decidere ma l’ipotesi del prefetto di Napoli Michele Di Bari non convince l’ex Ministro della Giustizia.

Sull’altro fronte il centrosinistra cammina sul sottile filo dell’equilibrio. De Luca promette battaglia: bastano due mesi di carnevale amministrativo per far precipitare la Campania - ha dichiarato - Mastella lavorerà affinchè questo non accada.

"La scelta di Fico dimostra che esiste un’alleanza larga, ma resta da capire se riuscirà a ottenere un consenso adeguato tra gli elettori. Io vedo un centro-sinistra appannato e credo sia arrivato il momento di superare l’idea che basti mettere insieme persone diverse: è un algoritmo che, politicamente, non funziona".