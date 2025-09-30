Manfredi: "Campo largo precondizione per vincere ma non unica" Il primo cittadino: "Compito del centrosinistra ridare una nuova speranza"

"Credo che il percorso debba essere ancora rafforzato. Sicuramente il campo largo è una precondizione per vincere, ma non è la condizione unica poi bisogna ancora lavorare per un'offerta politica che sia sempre più attrattiva". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato il risultato delle elezioni regionali nelle Marche che hanno riconfermato il governatore uscente di centrodestra Acquaroli. "Il dato delle Marche sull'astensione - prosegue - è il dato vero, perché tante persone non sono andate a votare e hanno perso motivazione e speranza nell'efficacia della politica. Compito del centrosinistra è ridare una nuova speranza e fare in modo che i tanti delusi si sentano rappresentati".