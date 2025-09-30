Vendita stadio Maradona. Manfredi: "Non ci opporremmo" "Se ci fosse un grande progetto noi saremmo a disposizione"

"Ho sempre detto che se ci fosse un grande progetto di investimento e la volontà di investire sul Maradona da parte dei privati, della squadra, noi saremmo a disposizione". Così il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, in merito al tema dello stadio e all'indomani dell'ok del Consiglio comunale di Milano alla vendita di San Siro alle società di Milan e Inter. Manfredi ha sottolineato che "da quello che emerge dalla stampa, le due società calcistiche investiranno 1,2 miliardi di euro, dunque si mette in campo un grande investimento. Noi chiaramente, se ci fosse questa volontà anche qui, non ci opporremmo a un percorso analogo anche perché Milano ha così definito anche un percorso amministrativo".