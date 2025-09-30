Città Metropolitana: consiglio su fondi per scuole, patrimonio e ambiente L'assemblea è stata convocata per le ore 10

L’assemblea è stata convocata per le ore 10. All’esame dell’Aula, in particolare, lo stanziamento di importanti risorse per scuole, patrimonio e ambiente, oltre all’approvazione del bilancio consolidato 2024. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo facebook ufficiale dell’ente.

Il consiglio metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 10.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione di delibere che prevedono lo stanziamento di fondi per scuole, ambiente e immobili afferenti al patrimonio dell’Ente, nonché l’approvazione dello Schema di Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2024.

I lavori termineranno con il riconoscimento della legittimità di una serie di debiti fuori bilancio.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.