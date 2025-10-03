Nappi: "Eav ha aderito allo sciopero? Nessuno se n'è accorto" Il capogruppo in consiglio regionale: "Loro assenza è ordinaria"

"Dello sciopero generale di oggi, peraltro illegittimamente organizzato dalle sinistre, nessuno si è accorto per quanto concerne i servizi gestiti da Eav, in quanto la loro assenza è una caratteristica ordinaria dell'azienda regionale del trasporto pubblico. Esemplare, poi, il caso della linea NAPOLI-Baiano che, dopo il prolungato stop del 2024, è ferma ormai dallo scorso mese di maggio, questa volta per la sostituzione di un ponte tra Nola e Saviano".

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. Il ripristino della circolazione sulla tratta sarebbe dovuto avvenire a settembre ma, ad oggi, l'unica certezza sono i disagi dei tantissimi pendolari (nella stragrande maggioranza lavoratori e studenti), lasciati letteralmente a piedi. Al di là dei soliti proclami a mezzo stampa che ora promettono la riapertura della linea per il 27 ottobre prossimo, sta di fatto che, al momento, la sostituzione del ponte non è stata minimamente effettuata e nessuno sa quando il servizio ripartirà realmente. Vergogna", conclude Nappi.