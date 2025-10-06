Regionali Campania 2025, "Campania Popolare" presenta simbolo e candidato Giuliano Granato correrà per la presidenza

Si accende la corsa verso le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

La lista “Campania Popolare” ha annunciato la presentazione ufficiale del simbolo e del candidato presidente, che sarà Giuliano Granato, co-portavoce nazionale di Potere al Popolo.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli.

“Campania Popolare”: una lista nata dal basso

Come spiegato in una nota diffusa dai promotori, Campania Popolare nasce da un appello condiviso da decine di attivisti politici, sociali e sindacali, oltre che da esponenti di associazioni indipendenti e dalle organizzazioni Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano (PCI) e Rifondazione Comunista.

L’obiettivo è costruire una proposta politica alternativa ai grandi schieramenti tradizionali, mettendo al centro partecipazione, giustizia sociale e diritti.

Tra le priorità del programma figurano:

difesa della sanità pubblica,

dignità del lavoro,

tutela ambientale,

lotta alle disuguaglianze sociali.

Giuliano Granato: “Un’alternativa alle dinastie del potere”

Nel presentare la sua candidatura, Giuliano Granato ha lanciato un messaggio chiaro di rottura con le alleanze politiche tradizionali:

“Alle prossime elezioni regionali vedremo alleanze, come quella tra Pd e Movimento 5 Stelle, che serviranno solo a garantire le dinastie di potere dei De Luca, dei Mastella e dei Cesaro”.

Il candidato ha aggiunto:

“Campania Popolare vuole essere un’alternativa, per ridare protagonismo a chi vive ogni giorno le emergenze dei nostri territori: dalla sanità all’inquinamento, fino al lavoro che manca o non è sicuro. Non vogliamo arrenderci al destino che l’attuale classe politica prova a far sembrare inevitabile”.

Verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre

La presentazione di Campania Popolare si inserisce nel quadro di una campagna elettorale che si preannuncia complessa, con coalizioni in via di definizione e una crescente frammentazione del voto.

L’appuntamento di mercoledì 8 ottobre sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio programma, simbolo e squadra che sosterranno la candidatura di Granato.

Le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 si prefigurano dunque come una sfida aperta tra blocchi tradizionali e nuove forze civiche e popolari, in un contesto politico in rapido mutamento.