Forza Italia Campania: Buon lavoro a Cuccaro Adsp Tirreno Centrale strategica I porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia stanno vivendo una fase di crescita

“Auguri di buon lavoro a Eliseo Cuccaro che assume l’incarico di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale. I porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia stanno vivendo una fase di crescita ed il suo ruolo sarà fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno e in particolare della Campania, hub strategico e snodo logistico centrale per la competitività del Paese.

L’obiettivo è garantire la continuità nella gestione di un ente strategico nel quadro infrastrutturale nazionale come l’Adsp del Tirreno Centrale, proseguendo nel solco tracciato da Andrea Annunziata che ringraziamo per quanto fatto nei suoi anni di mandato.

Al dottor Cuccaro esprimiamo sin d’ora la piena disponibilità a collaborare per lo sviluppo della portualità campana”. Lo dichiarano in una nota il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, il segretario regionale di Forza Italia ed europarlamentare Fulvio Martusciello e il senatore e segretario provinciale napoletano di Forza Italia Franco Silvestro

