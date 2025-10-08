Regionali: ok di Forza Italia a Cirielli. Martusciello: ora scatenate l'inferno Forza Italia aveva chiesto le scuse per insulti a Berlusconi. Ora: "Scelta migliore"

Forza Italia ha dato il suo via libera alla candidatura del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli per la guida della Regione Campania. "Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra", ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia.

Poco prima del comunicato di Gasparri e' arrivata una nota stampa di Cirielli nella quale il viceministro ha ribadito stima e rispetto nei confronti di Silvio Berlusconi e ha sottolineato massima collaborazione con Fratelli d'Italia. "Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione - ha detto Cirielli -. Non vi e' mai stata, da parte mia, la volonta' di mancare di rispetto a Forza Italia, che considero un alleato imprescindibile della nostra coalizione di governo, tanto piu' che ricopro l'incarico di viceministro degli Esteri nel governo guidato dal suo leader, Antonio Tajani. Mi dispiace se ci siano stati equivoci in tal senso". Nella giornata di ieri il segretario regionale in Campania di Forza Italia Fulvio Martusciello aveva chiesto le scuse di Cirielli su "per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro Fratelli di chat".

"Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione - aveva detto Martusciello -. Qui in Campania Forza Italia e' berlusconiana, e lo sara' sempre". Con la nota di Cirielli anche i rapporti con Forza Italia si sono ricuciti. Il nome del viceministro aveva trovato gia' la convergenza della Lega e di Noi Moderati. Cirielli, candidato del centrodestra, si scontrera' con Roberto Fico, candidato per il centrosinistra.

Dopo il chiarimento arriva la nota di Martusciello dal tono decisamente diverso: "Abbiamo esordito insieme nel 1995, giovanissimi consiglieri regionali. Governavamo, subimmo il ribaltone, poi abbiamo vinto, abbiamo perso, ma siamo sempre stati dalla stessa parte. Ci ha unito la passione e la coerenza, l'indignazione verso le ingiustizie, quel desiderio di cambiare il mondo che ancora oggi ci fa stare lontani dalla famiglia pur di andare a un'assemblea di sezione. Edmondo Cirielli è la migliore scelta che potessimo fare come centrodestra. Lo affianca un partito che, per fortuna, non è quello di un tempo: un partito meritocratico e aperto alla società civile, in cui i sindaci sono protagonisti. Lo affiancano giovani e donne di Forza Italia che sono pronte alla battaglia. Ecco il mio via: scatenate l'inferno" dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.