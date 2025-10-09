Regionali, Per candida a Napoli il giornalista Carlo Verna Voce e volto dello sport, del calcio italiano e della Rai

La rete politica 'Per le Persone e la Comunità' annuncia la candidatura nella propria lista di Carlo Verna alle elezioni regionali della Campania del 23-24 novembre. Carlo Verna, giornalista e avvocato, voce e volto dello sport e del calcio italiano e della Rai, è stato presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Per Radio Rai è stato voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" e di numerose edizioni di Olimpiadi e Mondiali. Sul piccolo schermo è familiare ai telespettatori campani per la conduzione per venti anni, del Tg Regionale. Narratore del Napoli da Maradona agli ultimi scudetti, da sempre si interessa attivamente della vita politica, civile e culturale del territorio campano.

"Mi metto in gioco - ha detto Verna - perché dopo aver a lungo raccontato da cronista le difficoltà del nostro amato territorio, avverto la necessità di un impegno in prima persona, senza deleghe, libero e autonomo. Intendo offrire ai miei compagni di avventura una conoscenza minuziosa della nostra Regione, soprattutto delle fragilità delle persone e delle comunità, che le ipocrisie dei benpensanti provano a coprire con una propaganda sciatta, che ormai ha allontanato i cittadini dalla partecipazione". "Siamo entusiasti e onorati di avere Carlo in squadra - commentano Nicola Campanile e Giuseppe Irace, leader di Per -. Alla nota professionalità, associa un tratto umano e una propensione verso i più deboli che sarà da traino per tutta la lista. Con lui condividiamo anche l'analisi di un panorama politico regionale mediocre, con i due poli impegnati unicamente a spartirsi le poltrone senza nessun interesse verso le gravi sofferenze dei cittadini".