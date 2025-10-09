Gaza: De Magistris, sono l'unico italiano ad avere il passaporto palestinese L'ex sindaco di Napoli: " Piano per la pace di Trump buon inizio"

"Il piano per la pace di Donald Trump e' un buon inizio ma e' necessario garantire al popolo palestinese l'autodeterminazione, hanno tutto il diritto di decidere che futuro vogliono per le proprie vite". Lo afferma a Rai Radio1, l'ex magistrato, europarlamentare e sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "Lui (Trump, ndr) e' molto lontano dal mio pensiero politico ma che sia particolarmente dinamico nel cercare la pace" e' un dato di fatto, "sia in un'Ucraina che in Medio Oriente. Anche se a Gaza, va detto, si e' arrivati ad un punto di non ritorno e c'e' stato l'aiuto dei paesi arabi. Insomma - ha detto De Magistris - se riuscira' a portare la pace io saro' il primo a dire meglio Trump che Biden". De Magistris dichiara inoltre che non darebbe il Nobel per la Pace a Trump, ma alla Flotilla. De Magistris, infine, ricorda di essere "l'unico italiano ad avere il passaporto palestinese: e' il numero 6 e me lo hanno dato nel 2013".