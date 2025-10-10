Regionali: Zinzi, dalla Lega massimo sostegno a Cirielli in Campania Il coordinatore del Carroccio: "Il centrodestra porterà aria di cambiamento"

"La Lega darà massimo sostegno a Edmondo Cirielli candidato governatore della Campania e il nostro simbolo con il nome del futuro presidente è già visibile in tutta la regione". Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

"Stiamo ultimando le liste, ma questa è un'operazione che con il contributo di tutta la nostra classe dirigente abbiamo costruito nel tempo, in piena condivisione e trasparenza. Abbiamo donne e uomini pronti a competere e a far camminare le proposte della Lega che non sono certo il reddito di dignità, come lo chiama Fico adesso, o la chiusura del termovalorizzatore di Acerra indispensabile per gestire i rifiuti in regione. Con i messaggi spot, la sinistra ha preso in giro i campani per dieci anni. Il tempo delle promesse è finito. Il centrodestra porterà aria di cambiamento, di crescita e benessere".