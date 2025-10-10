Accordo di pace a Gaza, Manfredi: speriamo si torni all'umanità Il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci commenta l'intesa raggiunta in Medio Oriente

"È un momento importantissimo. Sicuramente è un seme che va nella direzione che tutti noi vogliamo, cioè che ci sia una pace giusta e che finalmente si avvii questo percorso verso i due Stati, che è l'obiettivo che tutti in Italia e a livello globale condividiamo. Ci auguriamo che con la liberazione degli ostaggi e la fine delle operazioni militari si ritorni all'umanità, il mondo ha bisogno di umanità". Così il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, ha commentato l'accordo raggiunto su Gaza a margine della presentazione della mostra di Jim Dine al Maschio Angioino.