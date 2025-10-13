Faccia a faccia De Luca - Fico, due ore a confronto sul programma Due ore di riunione tra governatore uscente e candidato del centrosinistra

Si è concluso l'incontro a Napoli tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico. Il primo dialogo nella sede della Regione tra il governatore uscente della Campania e il candidato suo successore per il centrosinistra è durato circa due ore. L'incontro si è tenuto a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli.

Ieri a Benevento incontro a tre tra Fico, Clemente Mastella - in procinto di fare una lista per il centrosinistra - e il sindaco Gaetano Manfredi. «Questa lunga guerra punica tra Fico e De Luca termini quanto prima», è stato l’appello di Mastella: «Con questo stillicidio l’elettorato del centro sinistra potrebbe astenersi dal voto». Oggi finalmente il faccia a faccia tanto atteso.

Presente anche Piero De Luca, nella sua qualità di segretario regionale Dem, che ha organizzato l'incontro.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti attacchi e bordate da parte del governatore diretti all'ex presidente della Camera che non ha mai risposto evitando la polemica. Ma era chiaro a tutti che la campagna elettorale non può andare avanti così, era necessario trovare una sintesi.

I temi al centro dell'incontro

Al centro dell'incontro il programma e la grande eredità che Vincenzo De Luca lascia al suo successore, soprattutto le battaglie deluchiane: a cominciare dalla sanità e dall'uscita del piano di rientro. I due si sono ripromessi di rivedersi nei prossimi giorni.