Regionali Campania 2025: Cirielli sfida il centrosinistra e punta sulla sanità "I nemici per il centrosinistra sono i cittadini campani"

Sabato scorso, durante la sua prima uscita ufficiale da candidato alla presidenza della Regione Campania, il viceministro agli Esteri Edomondo Cirielli ha riunito l’intero schieramento del centrodestra, tra sostenitori e dirigenti locali.

Davanti a una platea attenta, Cirielli ha dichiarato con sicurezza: “Alle regionali faremo un figurone”.

Il candidato ha quindi illustrato le linee guida del suo programma, focalizzandosi su quattro aree chiave: lavoro, trasporti, ambiente e sanità, con quest’ultima considerata prioritaria.

Sanità: emergenza da affrontare subito

Uno dei temi più critici della campagna è la sanità campana, segnata da carenze strutturali, tempi d’attesa troppo lunghi e disorganizzazione.

Cirielli ha presentato dati allarmanti che confermano le difficoltà dei cittadini nell’accesso ai servizi sanitari.

La capogruppo e segretaria cittadina Iris Savastano ha sottolineato:

“Troppe le criticità incontrate finora. È necessario un cambiamento concreto e immediato”.

E ha, inoltre, rivolto un appello alla partecipazione attiva dei cittadini:

“A me fa paura il partito degli astensionisti. Bisogna avvicinarsi alla politica: il mio appello è rivolto ai giovani”.

Lavoro e trasporti: un piano per la crescita

Tra i pilastri del programma, il lavoro occupa una posizione centrale. Cirielli ha promesso incentivi per le imprese locali e politiche di formazione professionale, per ridurre il divario occupazionale soprattutto nelle province più periferiche.

Sul fronte dei trasporti, il candidato ha illustrato progetti per migliorare la mobilità urbana e interurbana, puntando su collegamenti più efficienti e sostenibili, sia per pendolari che per studenti.

Centrodestra: unità e pragmatismo

Il messaggio politico del centrodestra si fonda su unità, concretezza e dialogo con i cittadini.

Il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore Guangi ha evidenziato la necessità di un contatto diretto con la popolazione:

“La prima sfida è scendere in piazza e parlare direttamente ai cittadini, soprattutto del lavoro non fatto in questi anni. Sono state solo illusioni”.

L’attenzione è quindi rivolta non solo alle proposte politiche, ma anche alla rigenerazione del rapporto tra istituzioni e cittadini, dopo anni di critiche per inefficienza e distacco dalle reali esigenze del territorio.

Centrosinistra: Fico e De Luca cercano sintesi

Sul fronte opposto, nel centrosinistra, prosegue il confronto interno tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca.

Il primo vertice si è concluso con toni distesi, ma con comunicati separati, segno che il campo largo cerca ancora un equilibrio tra le diverse anime politiche. E mentre De Luca ha chiesto continuità sul lavoro fatto in questi anni, Fico ha sottolineato l’importanza di concentrare le energie contro la destra:

“È la destra l’avversario contro cui orientare le energie”.

La replica di Guangi ribalta la prospettiva: “Il vero nemico sono i cittadini campani che si sono accorti della cattiva gestione di dieci anni da parte del centrosinistra”.