Dalla mamma di Giògiò all'attivista trans : il totolista della Campania Fico schiera 8 liste, Cirielli 5 (ma punta a 7). Scontro sul simbolo "A testa alta con De Luca"

La partita delle Regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025, si giocherà sulle liste, tra certezze e colpi di scena dell'ultima ora. Da un lato la coalizione di Roberto Fico che punta a otto formazioni, dall'altro il centrodestra di Edmondo Cirielli che per ora ne schiera cinque con l'obiettivo di arrivare a sette. Ma il nodo più spinoso, in queste ore, è il simbolo della lista del governatore uscente Vincenzo De Luca, "A testa alta con De Luca", che non piace per niente all'ex presidente della Camera, un'aggiunta che suona come una sfida per il candidato presidente del centrosinistra, Roberto Fico.

IL CENTROSINISTRA: OTTO LISTE E I NOMI

Nella coalizione di Fico, le liste sicure sono otto: Pd, M5S, Avs, "Roberto Fico Presidente", "A testa alta", "Casa riformista" e Partito Socialista. A queste si aggiunge "Noi di Centro" di Clemente Mastella, a cui è stato chiesto di accogliere esponenti di Più Europa, Udc e Alleanza Democratica. Per ora, però, solo il Psi di Enzo Maraio ha dato accoglienza all’ex grillina Valeria Ciarambino (su pressing del governatore De Luca) e a Giuseppe Sommese, ex di Azione.

Ecco i nomi principali:

Partito Democratico: La capolista sarà Francesca Amirante. Tra gli uscenti Massimiliano Manfredi, Bruna Fiola e Loredana Raia. Tornano dopo una sosta Antonio Marciano ed Enza Amato. Prima volta, invece, per l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

"A testa alta con De Luca": Schiera la pattuglia più folta di uscenti: Gennaro Oliviero, Luca Cascone, Lucia Fortini, Diego Venanzoni, Carmine Mocerino, Giovanni Porcelli (ex di Campania Libera), Paola Raia, Vittoria Lettieri e Rossella Casillo.

"Roberto Fico Presidente" (la lista sarà presentata domani 15 ottobre all'Hotel Mediterraneo) Tra i candidati Nino Simeone, Alfonso Longobardi e Davide D’Errico. A questi si aggiungono Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale.

Avs: Pronta a schierare in testa alla lista il giornalista Marco Esposito.

Casa Riformista: Ha già scelto la capolista Teresa Rea.

IL CENTRODESTRA: CINQUE LISTE E LA CACCIA ALLA SOCIETÀ CIVILE

Per la coalizione di Edmondo Cirielli le liste sicure sono cinque: le quattro dei partiti (FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati) più la "Lista del Presidente". Due di queste, Fratelli d’Italia e Lega, avranno il nome di Cirielli nel simbolo.

Ecco i nomi principali:

Fratelli d’Italia: Il capolista sarà il ministro Gennaro Sangiuliano. Con lui l'imprenditrice Ira Fele, moglie del deputato Michele Schiano, Adamo Guarino e gli uscenti Cosimo Amente, Raffaele Pisacane e Nunzio Carpentieri e il coordinatore cittadino Marco Nonno.

Forza Italia: Punta sul vicesegretario regionale Gianfranco Librandi, l'uscente Franco Cascone, il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia e il consigliere comunale di Napoli Salvatore Guangi. A Caserta l’ex deluchiano Giovanni Zannini.

Lega: In lista la mamma di Giògiò, Daniela Di Maggio. Confermati gli uscenti Severino Nappi, Carmela Rescigno, Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti. Ci dovrebbe essere anche il consigliere comunale di Napoli Domenico Brescia.

Lista Cirielli Presidente: Avrà al suo interno esponenti del Nuovo Psi e punta sulla società civile. Spunta, a Salerno, il nome di Alessandro Schillaci. Ad Avellino si va verso l’intesa con l’ex sindaco Gianluca Festa.

Noi Moderati: Tra i nomi spicca l'avvocato e coordinatore a Napoli Riccardo Guarino.

Altre due liste dovrebbero essere messe in campo dall’Udc e dalla Democrazia Cristiana. «La Dc, assente alle Regionali dal 1993, tornerà sulla scheda a sostegno di Cirielli», ha detto Gianfranco Rotondi.