Regionali, Fico e Manfredi: "Ecco l'Agenda per Napoli: la città al centro" Fico: Fico: "Nessuna competizione, Napoli sia motore di crescita per tutta la Campania"

Si consolida l'asse tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il candidato governatore del centrosinistra, Roberto Fico, in vista delle elezioni regionali in Campania. Oggi alla Fabbrica dell'Innovazione di San Giovanni a Teduccio, insieme hanno presentato pubblicamente l'“Agenda per Napoli”, un pacchetto di proposte per la città che il futuro presidente della Regione dovrà fare sue.

Le priorità per il capoluogo

Al centro del programma ci sono i temi caldi che da anni attanagliano Napoli e la sua area metropolitana: l'accesso alla casa e la costruzione di nuovi alloggi popolari, il risanamento del mare a Napoli est, e il potenziamento delle grandi infrastrutture di collegamento, a partire dal rilancio della Circumvesuviana e dal completamento delle linee metro. Temi che, secondo i promotori, non sono solo locali, ma strategici per l'intera regione.

Fico: "Napoli sia strumento di crescita per tutta la Campania"

Il candidato del centrosinistra ha delineato la sua visione, puntando su cooperazione e metodo condiviso. "Il modello di lavoro è importante. Avere dei progetti su Napoli e la Città Metropolitana, con cui la Regione può dialogare, è una svolta", ha dichiarato Fico riferendosi chiaramente ai rapporti da tempo non proprio idilliaci tra Manfredi e De Luca in questi ultimi tempi segnati "Napoli e la sua area metropolitana devono essere un punto centrale e devono essere strumento di crescita per tutta la regione. Non ci dev'essere nessun tipo di competizione, ma un modello cooperativo". L'obiettivo, ha aggiunto, è fare della città "il centro di grandi investimenti" per generare reddito e lavoro in tutta la Campania.

Manfredi: "Aspettiamo sostegno bipartisan per Napoli"

Il sindaco Manfredi, da parte sua, ha sottolineato come i dati economici indichino Napoli come "il grande traino della Regione". "Quello che chiediamo al nuovo presidente della Regione è avere attenzione alla città, una programmazione integrata degli investimenti", ha affermato. L'Agenda, sebbene presentata al candidato della propria area politica, è stata definita da Manfredi una proposta "sui bisogni generali della città", per la quale ci si aspetta un "sostegno bipartisan". Il primo cittadino è intervenuto anche sulla questione "Porta Est", chiarendo la necessità di realizzare prima l'infrastruttura e poi gli eventuali bonus volumetrici.

Lo stile di Fico: silenzio sugli attacchi degli avversari

In un contesto di campagna elettorale spesso acceso, Fico ha scelto una linea defilata riguardo agli attacchi politici. Alla domanda sulle critiche mosse dal centrodestra, ha risposto: "Non mi sento di rispondere, le offese le tralascio". La sua preoccupazione, ha spiegato, è evitare che le persone si allontanino dal voto: "Il mantra deve essere sui contenuti, sulla connessione con le esigenze dei campani".

Sanità e medicina territoriale

Fico ha toccato anche il tema sanitario, indicando come priorità il potenziamento della medicina territoriale, definita "il cuscinetto tra la casa e l'ospedale", e la realizzazione delle Case di Comunità previste dal Pnrr."Sanita' e politiche sociali devono viaggiare insieme, perche' se si integrano bene sul territorio sanita' e sociale, si risolvono piu' problemi alle persone. Quello che a noi manca oggi - sottolinea - e' la forza della medicina territoriale, tutto quello che e' cuscinetto tra la casa e l'ospedale. Oggi l'ospedale viene riconosciuto come unico e solo presidio sanitario, quindi dobbiamo riuscire dal basso a far si' che le persone si possano sentire sicure a curarsi con la telemedicina e con un rinnovato rapporto con i medici di base". L'altra priorita', sul fronte della sanita', e' "portare avanti quelle che nella Missione 6 del Pnrr si chiamano le Case e gli Ospedali di comunita', cosi' come i Cot, i Centri organizzativi territoriali. In questo modo, integrando la sanita' con le politiche sociali, riusciamo a fare un grande lavoro".

MANFREDI: PRIMARIE? CONTINUO A FARE SINDACO DI NAPOLI

Manfredi, dal canto suo, ha chiuso la porta a eventuali candidature nazionali immediate. Alla domanda su una sua possibile discesa in campo per le eventuali primarie del centrosinistra in vista del 2027, ha tagliato corto: "Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli". Tuttavia, ha aggiunto che, nella sua veste di presidente dell'Anci, "farò sentire la voce della città e delle città italiane a livello nazionale".

L'evento di San Giovanni a Teduccio segna così un passo importante nella campagna elettorale, con l'asse Manfredi-Fico che si propone di fare di Napoli il perimetro decisivo per il governo futuro della Campania.