Morti sul lavoro, Durigon: "Piaga nazionale. Presto il decreto" Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon oggi a Napoli

L'aumento di casi di morti sul lavoro "purtroppo e' un tema che riguarda tutta Italia perche' gli aumenti dei morti sono davvero un tema che e' annoso. Questo e' un governo che cerca di entrare in un meccanismo, specialmente in alcuni settori, parlo dell'edilizia, con la famosa patente a punti, stiamo cercando in qualche modo di dare, con un decreto che uscira' a breve, condiviso con le parti sociali, anche delle risorse in piu' alle parti sociali".

Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, a margine di un incontro a Napoli. "Va potenziato il controllo, abbiamo assunto tantissimi ispettori in piu', credo che sia il tema dei temi oggettivamente, ma noi ci siamo su questo e anche sul fatto dell'aspettativa di vita - sottolinea - bisogna far capire anche che a 64 anni e 65 anni stare su un ponteggio non e' ammissibile e quindi dobbiamo capire anche sul ricambio generazionale cosa fare". Altro tema e' "l'efficientamento delle varie aziende e quindi l'intelligenza certificare alle porte", aggiunge. "I sindacati ci hanno dato una mano, ci sono norme molto importanti", a cui si sta lavorando, "c'e' una condivisione. La morte sul lavoro non ha colore politico, guai a pensarlo, sicuramente io sono per esempio molto favorevole che l'intelligenza artificiale entri nei meccanismi dei meandri del lavoro, specialmente per ridurre i gap di quello che sono le morti sul lavoro".