Regionali, domenica 26 Salvini a Napoli per i candidati Lega Appuntamento al Teatro Sannazzaro alle 11

Domenica 26 ottobre 2025 alle 110 a Napoli, presso il Teatro Sannazaro in via Chiaia 157, la Lega presenta i suoi candidati alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Saranno presenti il segretario federale Matteo Salvini, il vice segretario Claudio Durigon, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il candidato presidente Edmondo Cirielli e altri rappresentanti nazionali e locali del partito.