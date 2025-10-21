Maria Rosaria Boccia: "In Campania servono persone competenti" "Non mi interessano le poltrone, non servono mogli e figli di"

"Bisogna parlare dei dati reali e del coraggio di un imprenditore come Bandecchi che ha deciso di candidarsi in Campania per fare il bene dei campani". Ospite questa mattina del programma "L'Aria che Tira" condotto da David Parenzo su La7, Maria Rosaria Boccia ha parlato della sua candidatura alle elezioni regionali in Campania nella lista Dimensione Bandecchi, con Stefano Bandecchi candidato Presidente.

Boccia ha ricordato "i dati allarmanti diffusi da Eurostat, secondo cui la Campania è la terza regione in Europa più a rischio povertà ed esclusione sociale, con un tasso del 43,5%: Quasi metà della popolazione campana rischia di diventare povera. È il risultato di trent'anni di incapacità politica, di clientele e di gestione fallimentare, in particolare nella sanità". La candidata ha inoltre precisato di aver ricevuto proposte da quasi tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia, ma di aver scelto di non accettare alcuna offerta: "Non mi interessano le poltrone. Ho visto che negli ultimi trent'anni la Campania è andata sempre peggio. Servono persone competenti, non 'mogli di' o 'figli di'. Con Bandecchi vedo una possibilità concreta di cambiamento".