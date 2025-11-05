"Cirielli fa il grillino: noi abbiamo un piano per i pronto soccorso" Verna e Campanile: "Incentivi ai giovani medici per lavorare in urgenza"

"Mentre Cirielli fa il grillino contro il Faro e Fico fa il democristiano dicendo 'Faro sì, ma anche no', noi continuiamo a occuparci delle cose che esistono. Sui pronto soccorso, in Consiglio regionale porteremo una piattaforma chiara: incentivi ai giovani medici per lavorare in medicina d'urgenza, con solide aspettative di carriera; partenza reale di vere Case di comunità, che rappresentano il primo mattone di una possibile riorganizzazione dei pronto soccorso, con l'accoglienza dei codici meno gravi". Lo dichiarano il candidato governatore con la lista PER, Nicola Campanile, e il capolista a NAPOLI e Salerno, Carlo Verna.