De Luca: "Non me ne andrò, continuerò a esercitare funzioni di controllo" De Luca ha sottolineato la necessità di restare concentrati sul lavoro

“Per quanto mi riguarda, non me ne andrò in Australia. Io qua sto, e cercherò di esercitare le funzioni di controllo e di stimolo perché tutto il lavoro vada avanti e perché la Regione non torni dov’era quando l’abbiamo presa noi, cioè nella palude.”

Con queste parole, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto ribadire la propria presenza e il proprio impegno politico, fugando ogni voce su un suo possibile allontanamento.

Le dichiarazioni sono arrivate a Bacoli, nel corso dell’inaugurazione della nuova stazione di Baia sulla linea ferroviaria Cumana, un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’area flegrea.

Focus sul lavoro e non sulla “politica politicante”

Durante il suo intervento, De Luca ha sottolineato la necessità di restare concentrati sul lavoro e di non farsi trascinare nelle dinamiche della “politica politicante”.

“Bisogna rimanere concentrati sul lavoro e non farsi distrarre dalla politica politicante. Noi dobbiamo lavorare senza rilassamenti fino all’ultimo respiro,” ha affermato il governatore.

Ha poi aggiunto un appello alla concretezza:

“Per cambiare la realtà occorrono fatica, studio, competenza, ma soprattutto impegno e passione. Le parole, la propaganda e le cerimonie non cambiano la realtà.”

Il messaggio politico: continuità e vigilanza

Le parole di De Luca appaiono come un messaggio di continuità e vigilanza: il presidente ha ribadito la volontà di monitorare e stimolare l’azione amministrativa per evitare un ritorno alle difficoltà del passato.

Un chiaro segnale di presenza politica attiva, nonostante i cambiamenti in corso nel panorama campano.

Un richiamo al metodo di governo

Il governatore ha voluto rimarcare ancora una volta il metodo di governo basato sul lavoro e sulla concretezza, invitando amministratori e funzionari regionali a mantenere alta l’attenzione.

Secondo De Luca, solo attraverso serietà, competenza e costanza sarà possibile consolidare i risultati raggiunti e continuare il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni.