De Magistris: "Fico? Incoerente ha vinto con i voti di chi ha sempre combattuto" L'ex pm a "Punto di vista" su Otto Channel: "quando tornerò sindaco di Napoli collaboreremo..."

Critico con Fico per aver vinto grazie ai voti di chi aveva sempre contestato ma fiducioso rispetto al futuro quando tornerà sindaco di Napoli e con la regione si potrà collaborare. Luigi de Magistris scuote il dibattito politico dopo il voto per le regionali in Campania. E lo fa nel corso dell'intervista a Otto Channel canale 16 nella rubrica "Punto di vista" curata dal direttore Pierluigi Melillo, in onda stasera alle 20.15.

"Auguri innanzitutto a Roberto Fico - esordisce Luigi de Magistris - ma io non so come faranno a governare. Mi auguro davvero dal profondo del cuore, nell'interesse dei campani che si possa svoltare su tante cose che non funzionano, a cominciare dalla sanità. Però - aggiunge l'ex sindaco di Napoli - il tipo di coalizione non mi convince, dentro c'è tutto e il contrario di tutto, il conflitto tra De Luca e Manfredi, il legame tra Fico e De Luca che si sono detti il peggio nel corso degli anni, le diversità sui rifiuti, sull'acqua pubblica e su altri temi centrali, la presenza di Mastella, la presenza della famiglia Cesaro, dei capicorrente del Partito Democratico, di politici politicanti di ogni specie".

"Credo che il prezzo pagato in termini di coerenza per il Movimento cinque Stelle è altissimo ma credo che loro ormai abbiano fatto una scelta cioè quella che pur di vincere ci alleiamo con tutti. Secondo me è un errore perché Roberto Fico avrebbe vinto comunque, aprendosi alla parte più bella della politica. Loro, invece, evidentemente - che non si sentono così pronti a fare il cambiamento - hanno preferito abbracciarsi alla politica più vecchia della Regione Campania, andare controtendenza rispetto a tutte le parole pronunciate per anni. E aggiungo due dati: Roberto Fico divenne presidente della Camera nel 2018 andando contro i De Luca, Cesaro e Mastella, oggi diventa presidente della Regione della sua regione con i voti dei De Luca, De Cesaro e dei Mastella. Però quando io diventerò sindaco e farò di tutto perché questo accada, io credo, si può creare una ottima cooperazione con Fico che probabilmente grazie anche a quello che faremo a Napoli riaccendendo l'entusiasmo rispetto alla narcotizzazione di questa campagna per le regionali, magari, che ne so, Fico, si potrebbe un pò alla volta anche DEManfredizzare...".



