A Pozzuoli nasce la nuova giunta Manzoni nel segno del campo largo Nominato il nuovo esecutivo. Il Sindaco: "Restiamo aperti al confronto"

Dopo l’azzeramento della scorsa giunta il 12 dicembre il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha nominato la nuova Giunta. L'esecutivo gode del sostegno dei rappresentanti provinciali e regionali dei partiti del cosiddetto "Campo Largo" formato da PD, Europa Verde, Italia Viva, Avanti PSI e dalle civiche Pozzuoli al Centro e Davvero Pozzuoli.

"Questa Giunta è chiamata ad una grande sfida: portare a compimento le azioni programmatiche già avviate e fondamentali per il rilancio della Città (Rione Terra, PUC, porto commerciale, ridefinizione della linea di costa, gestione del patrimonio, PUMS e sistema integrato della mobilità). - spiega il sindaco Gigi Manzoni - Pozzuoli rappresenta una delle più importanti Città della Regione e attraversa un difficile momento legato al bradisismo ma, nel contempo, è interessata da straordinarie opportunità di rilancio economico e sociale a partire dal forte interesse di investitori sul territorio. Intendiamo andare avanti con impegno e senso del dovere anteponendo gli interessi della Città rispetto a quelli, seppur legittimi, delle singole forze politiche. Restiamo aperti al confronto e al coinvolgimento di tutte le forze che vogliono lavorare per il bene della nostra Pozzuoli".

Confermata nel ruolo di vicesindaca Maria Magliulo, titolare delle deleghe alle attività produttive e al turismo; confermati anche Paolo Ismeno (bilancio), Salvatore Caiazzo (ambiente e rifiutu), Mariasole La Rana (istruzione e cultura) e Vittorio Gloria (urbanistica e mobilità); i nomi nuovi sono quelli di Gennaro Andreozzi (lavori pubblici) e Carla Lardone (politiche sociali e alle politiche giovanili)