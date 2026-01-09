A Pozzuoli nasce la nuova giunta Manzoni nel segno del campo largo

Nominato il nuovo esecutivo. Il Sindaco: "Restiamo aperti al confronto"

Pozzuoli.  

Dopo l’azzeramento della scorsa giunta il 12 dicembre il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha nominato la nuova Giunta. L'esecutivo gode del sostegno dei rappresentanti provinciali e regionali dei partiti del cosiddetto "Campo Largo" formato da PD, Europa Verde, Italia Viva, Avanti PSI e dalle civiche Pozzuoli al Centro e Davvero Pozzuoli.

"Questa Giunta è chiamata ad una grande sfida: portare a compimento le azioni programmatiche già avviate e fondamentali per il rilancio della Città (Rione Terra, PUC, porto commerciale, ridefinizione della linea di costa, gestione del patrimonio, PUMS e sistema integrato della mobilità). - spiega il sindaco Gigi Manzoni - Pozzuoli rappresenta una delle più importanti Città della Regione e attraversa un difficile momento legato al bradisismo ma, nel contempo, è interessata da straordinarie opportunità di rilancio economico e sociale a partire dal forte interesse di investitori sul territorio. Intendiamo andare avanti con impegno e senso del dovere anteponendo gli interessi della Città rispetto a quelli, seppur legittimi, delle singole forze politiche. Restiamo aperti al confronto e al coinvolgimento di tutte le forze che vogliono lavorare per il bene della nostra Pozzuoli". 

Confermata nel ruolo di vicesindaca Maria Magliulo, titolare delle deleghe alle attività produttive e al turismo; confermati anche Paolo Ismeno (bilancio), Salvatore Caiazzo (ambiente e rifiutu), Mariasole La Rana (istruzione e cultura) e Vittorio Gloria (urbanistica e mobilità); i nomi nuovi sono quelli di Gennaro Andreozzi (lavori pubblici) e Carla Lardone (politiche sociali e alle politiche giovanili)

