Dal Comune di Napoli piano straordinario per crescita e lavoro Risorse per 10 milioni per imprese, start up, economia sociale e terzo settore

Dieci milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire l’occupazione e rafforzare le reti sociali. È il piano straordinario varato dal Comune di Napoli, presentato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alle Politiche sociali Chiara Marciani, con l’obiettivo di rilanciare l’imprenditorialità, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale, rendendo la città più competitiva e inclusiva.

«Abbiamo cercato di diversificare il panorama delle opportunità – ha spiegato Marciani – per offrire più possibilità in base ai diversi progetti imprenditoriali che si vogliono realizzare».

Sostegno alle imprese e nuove start-up: 4 milioni di euro

La prima linea di intervento riguarda lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese. Attraverso il bando previsto dalla legge 266, il Comune mette a disposizione 4 milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e start-up capaci di creare occupazione qualificata. I settori strategici coinvolti sono artigianato, manifattura leggera, servizi alla persona, economia creativa e commercio di prossimità.

A questo si affianca l’Incubatore diffuso, con una dotazione di 400mila euro, che offrirà consulenza, supporto al business planning e assistenza per l’accesso al credito, accompagnando le imprese nella partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati.

Economia sociale e Terzo settore: il progetto Next

Un altro pilastro del piano riguarda economia sociale e Terzo settore. Con il progetto Next, l’amministrazione investirà 4 milioni di euro per raccogliere e sostenere idee innovative in grado di generare inclusione sociale e sviluppo locale, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali e fondazioni.

Nello stesso ambito rientra l’avvio del Centro Polifunzionale per le famiglie a Ponticelli, finanziato da Anci, che offrirà servizi di accoglienza, formazione e accompagnamento al lavoro per giovani famiglie in difficoltà, con un investimento di oltre 430mila euro.

Innovazione digitale e nuove opportunità di lavoro

Il terzo ambito di intervento è dedicato a innovazione, digitale e nuove opportunità occupazionali. Con il bando finanziato dal programma PN Metro+, saranno destinati 780mila euro a micro, piccole e medie imprese che presenteranno progetti legati alla transizione ambientale e digitale.

A completare il pacchetto, la sesta edizione di “Vulcanicamente – Dal talento all’impresa” che, con 575mila euro, sosterrà la nascita e il consolidamento di start-up innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione.

Un piano articolato che punta a fare di Napoli una città capace di coniugare sviluppo economico, inclusione sociale e innovazione, offrendo strumenti concreti a imprese, giovani e Terzo settore.