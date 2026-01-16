America's Cup, Manfredi: "Dimostrazione che sistema Italia è forte" Il sindaco: "Da Cagliari a Napoli, percorso che mostra senso di condivisione"

"La Coppa America rappresenta non solo un grande evento globale, ma anche un grande evento per l'Italia. Napoli sarà sede nel 2027 ma lo farà come Italia e condividere con Cagliari la regata preliminare significa che il 'sistema Italia' è unito, coeso, forte, competitivo, capace di gestire con professionalità le relazioni". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in video collegamento con Cagliari all'evento di annuncio della regata preliminare della competizione velica che si svolgerà nel capoluogo sardo. "Partiamo da Cagliari per arrivare a Napoli - ha proseguito Manfredi - e questo percorso ci mostra come il senso di condivisione, il team, la squadra sia l'unica strada vincente. Credo che l'esperienza della Coppa America sia anche un bel messaggio di un rapporto forte tra le amministrazioni locali e il Governo centrale. E' importante che Comuni, Regioni e Governo collaborino su grandi progetti guardando all'interesse collettivo, al successo del risultato finale".

Nel concludere, Manfredi ha ribadito che Coppa America "è una grande sfida: una sfida sui tempi, una sfida di professionalità, di complessità ma penso che il Paese vincerà" ed ha evidenziato che "in un momento globale difficile, la Coppa America rappresenta anche un messaggio di apertura, di pace, di futuro che arriva dall'Italia e, insieme ai valori dello sport, mi auguro che questo evento sia un simbolo di un futuro che speriamo possa essere di positività e opportunità per tutti".