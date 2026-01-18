NdC: "Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle" "E' strada maestra in tutte le province campane, senza eccezioni e veti"

Campo largo? Una strada maestra da seguire in tutte le province campane secondo il coordinatore regionale di Ndc, Pasquale Giuditta.



"Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campane, del fronte progressista", commenta Giuditta che aggiunge: "Non più tardi di mercoledì scorso avevamo chiesto l'avvio, senza indugi, di un confronto politico-programnatico, negli stessi termini. Ai Cinque Stelle diciamo che condividiamo questa impostazione, più volte indicata come strada maestra dal nostro leader Clemente Mastella, e siamo disponibili al confronto".

Elezioni consiglio provinciale

"A partire dalle consultazioni riservate agli amministratori per il rinnovo del Consiglio provinciale a Benevento e poi per il voto di primavera in due capoluoghi provinciali (Avellino e Salerno) e in numerosi centri importanti (come Portici, Pompei, Cava de'Tirreni, Ariano) è necessario consolidare il perimetro del campo largo". Poi l'affondo: "Lavorando per alleanze omogenee in tutti i territori provinciali e azzerando situazioni distorsive come quella nel Sannio, dove uno stolto veto contro il nostro leader Mastella impedisce la naturale costruzione del campo largo. Va rimosso, ovunque vale il modello che ha vinto alle Regionali", la conclusione della nota del coordinatore mastelliano.