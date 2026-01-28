Regione Campania, Simeone rinuncia alla Commissione Il capogruppo "Fico Presidente" declina la nomina: "Priorità ai cittadini e a Napoli"

Alla vigilia dei nuovi assetti nelle Commissioni consiliari permanenti della Regione Campania, arriva il passo indietro ufficiale di Nino Simeone. Il capogruppo di "Fico Presidente" ha rotto il silenzio per smentire le voci che lo vedevano in pole position per una nomina di prestigio, dichiarando ufficialmente la propria indisponibilità. Una scelta dettata, secondo quanto affermato dal consigliere, da un forte senso di responsabilità istituzionale e dalla volontà di non alterare gli equilibri interni alla coalizione di maggioranza.

"Rispetto per i colleghi e mandato elettorale"

Le indiscrezioni su una sua possibile ascesa alla guida di una Commissione si erano rincorse con insistenza, ma Simeone ha preferito chiarire la sua posizione: "Dichiaro la mia indisponibilità a ricoprire tale incarico, anche qualora si determinassero le condizioni politiche per il suo conferimento". La motivazione non è solo di natura politica, ma legata al patto con gli elettori. Simeone ha ribadito come la sua priorità assoluta resti il mandato ricevuto dai cittadini napoletani. "Sento forte il dovere di rappresentare fino in fondo Napoli città, le sue periferie e quelle aree fragili che troppo spesso pagano il prezzo più alto delle disuguaglianze".

Nonostante il rifiuto, il leader della lista legata al governatore Fico assicura che il suo impegno non diminuirà. Simeone ha confermato di voler continuare a operare con autonomia per garantire una voce libera all'interno dell'aula, e spirito di servizio ponendo al centro del dibattito i quartieri più difficili di Napoli. Con questa mossa, Simeone si riposiziona come "consigliere del territorio", puntando tutto sul rapporto diretto con i cittadini e lasciando ad altri la gestione delle poltrone istituzionali, in un momento in cui la Regione Campania è chiamata a dare risposte urgenti su trasporti, sanità e politiche sociali.