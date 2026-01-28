Castellammare di Stabia, autorizzazioni demaniali: accertamenti del Comune Irregolarità, opere non conformi e prescrizioni disattese

Irregolarità, opere non conformi e prescrizioni disattese: il Comune di Castellammare di Stabia ha avviato il procedimento di decadenza delle autorizzazioni demaniali per la gestione delle spiagge libere attrezzate “La Rotonda”, “La Palombara” e “Pozzano”.

Il provvedimento fa seguito al sopralluogo del 13 novembre 2025, disposto su impulso della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e svolto dall'Ufficio Demanio, dalla Polizia Municipale e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Durante le verifiche sono emerse rilevanti difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate e alle offerte tecniche presentate in sede di gara, nonché inadempienze nella realizzazione delle opere previste come migliorie, nonostante il tempo trascorso dall’affidamento in gestione.

Le verifiche hanno accertato, tra l’altro, il mancato smontaggio di strutture stagionali, la realizzazione di opere in difformità o in assenza di concessione, la mancata o difforme esecuzione delle opere di miglioria, e poi irregolarità nei servizi igienici e nell’accessibilità per persone con disabilità, oltre a criticità negli allacci alla pubblica fognatura, nei sistemi di videosorveglianza e nella installazione di impianti a energia solare. I soggetti gestori avranno 15 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni, come previsto dalla normativa vigente.