Campania: vertice del centrodestra su elezioni comunali nei capoluoghi

"Oggi a Napoli si sono riuniti i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per discutere delle elezioni comunali delle Città Capoluogo.
Ribadendo la volontà di mettere in campo progetti politici unitari nel solco dell’esperienza di Governo Nazionale ed alternativi al Campo Largo, la riunione sarà aggiornata nelle prossime settimane ed intanto si dà mandato ed impulso alle segreterie provinciali per riunirsi e confrontarsi anche sullo stato dell’arte nei comuni superiori ai 15.000 abitanti chiamati alle urne.
L’incontro si è svolto in piena sintonia di analisi e caratterizzato dalla forte volontà di mettere in campo profili autorevoli ed unitari”.
Lo riporta una nota congiunta del commissario regionale di FdI Antonio Iannone, del coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, del coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, del
coordinatore regionale di Noi Moderati Gigi Casciello.