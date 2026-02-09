Campania, Nappi: "Situazione sanità drammatica" "La campagna elettorale è finita, ora si agisca con i fatti"

"In Campania, nel 2025, un milione e mezzo di pazienti - come emerge dall’indagine di ‘mUp Research’- ha rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi. Siamo di fronte all’ennesimo drammatico dato che fotografa la situazione devastante in cui versa la sanità regionale.

La campagna elettorale è finita da un pezzo e con essa il tempo delle parole: adesso la Regione agisca con i fatti per cambiare questo stato di cose, cominciando a far fronte alle 4 principali emergenze che impediscono di rendere ai cittadini un servizio degno di questo nome.

Occorrono interventi immediati per la riapertura dei pronto soccorso chiusi in maniera indiscriminata durante la stagione deluchiana, per realizzare una medicina di prossimità reale ed efficace, per azzerare le liste di attesa (le più lunghe d’Italia), e per riorganizzare il sistema sanitario così da utilizzare in modo serio e corretto i miliardi di euro di fondi che lo Stato destina ogni anno alla Regione Campania”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania.