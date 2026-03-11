Vittorio Genna designato alla guida degli Industriali Napoli Il Consiglio Generale sceglie il nuovo presidente

Il Consiglio Generale di Unione Industriali Napoli ha scelto la sua prossima guida: Vittorio Genna è stato designato Presidente con una netta maggioranza di 50 preferenze. La votazione, svoltasi oggi nel capoluogo campano, ha visto una partecipazione massiccia con 79 votanti su 85 aventi diritto, segnando un passaggio di testimone cruciale per il tessuto produttivo del territorio.

Chi è il nuovo leader di Palazzo Partanna

Genna non è un volto nuovo nel panorama associativo, ma un profilo che unisce solidità imprenditoriale e competenze tecniche. Co-fondatore e CEO di Ala Corporation, colosso della logistica avanzata e dei servizi per l'aerospazio, ricopre attualmente la carica di Vicepresidente dell'Unione. La sua esperienza si concentra su asset strategici per il futuro della città e della regione: dalle infrastrutture all'economia del mare, fino alla delicata gestione della Zes Unica e della competitività territoriale. Ingegnere civile specializzato in trasporti e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Genna porta con sé una visione pragmatica, costruita in anni di gestione operativa in settori ad alto tasso di innovazione.

I prossimi passi verso l'insediamento

Nonostante la designazione odierna rappresenti il via libera politico dei "saggi", l'iter burocratico prevede ancora alcuni passaggi formali. Nelle prossime settimane, Genna dovrà presentare al Consiglio Generale la sua squadra di Vicepresidenti e il programma d'azione per il prossimo mandato. Il passaggio finale spetterà all'Assemblea dei soci, chiamata a ratificare definitivamente la nomina.

La sfida che attende il nuovo Presidente è ambiziosa: trasformare le potenzialità della logistica e della Zes in opportunità concrete di sviluppo, in un momento in cui Napoli cerca di consolidare il suo ruolo di hub industriale nel Mediterraneo. Resta da vedere come la nuova squadra saprà interpretare le esigenze di un comparto che chiede, oggi più che mai, semplificazione e visione a lungo termine.